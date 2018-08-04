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Уже и борщ украли: сеть возмутило фото из Крыма
04.08.2018 22:28
Пользователей интернета возмутило фото из Крыма, в подписи к которому говорится, что борщ является "русским блюдом".
Соответствующий пост размещен в сообществе "Поповка - территория счастья" в одной из соцсетей, передает apostrophe.ua.
"Борщ - основное первое блюдо украинской и русской кухонь. В Поповке в кругу друзей", - сказано в подписи к снимку.
"Вымирающий народ все одно остается русским, лапотным ворьем. Лишь бы что, но украсть", "Уже и борщ украли", "Хоть картошку почистили?" - пишут в интернете.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Интернет, фото, блюдо, борщ, соцсети
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