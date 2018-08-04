Уже и борщ украли: сеть возмутило фото из Крыма

04.08.2018 22:28

Пользователей интернета возмутило фото из Крыма, в подписи к которому говорится, что борщ является "русским блюдом".

Соответствующий пост размещен в сообществе "Поповка - территория счастья" в одной из соцсетей, передает apostrophe.ua.

"Борщ - основное первое блюдо украинской и русской кухонь. В Поповке в кругу друзей", - сказано в подписи к снимку.

"Вымирающий народ все одно остается русским, лапотным ворьем. Лишь бы что, но украсть", "Уже и борщ украли", "Хоть картошку почистили?" - пишут в интернете.