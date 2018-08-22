- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз18:35
- В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль18:15
- В Украине заработал публичный реестр получателей субсидий18:00
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Украинцы могут стать первой нацией, которая полностью исчезнет, - СМИ16:30
- Артиллерия ВСУ разгромила "ЛНР" под Желобком: подбита бронетехника, взорван танк и четыре БМП боевиков 16:15
В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль
В День Независимости Украины Россия перекроет Крымский мост и заполнит его силовиками
Как стало известно, 24 августа Кремль планирует провести антитеррористические учения «Циклон-Вихрь-2018» на мосту, соединяющем материковую Россию с Крымом. Из-за этого автомобильное движение в оккупированный полуостров будет перекрыто.
Автомобили не смогут ездить по мосту в течение целого дня. Кроме того, будут перекрыты подходы к мосту.
В учениях будут принимать участие сотрудники российских спецслужб ФСБ, МЧС, полиции и следственного комитета.
Учения стартуют 23 августа в Краснодарском крае. По заверениям российских силовиков, их задача состоит в «предотвращении терактов на наземном и водном транспорте, а также минимизации ущерба от них».
До этого сообщалось, что скандальный российский актер Алексей Панин после дебоша в самолете оказался в центре нового скандала, связанного с Крымским мостом. Соответствующее видео он разместил на своей странице в соцсети.
«Спасибо нашему президенту за то, что построил такой чудесный Крымский мост. Дети от рака, правда, подо*и за это время. Но то такое. Это – самая большая необходимость в стране», — отметил он.
Обратим внимание, что перед этим он прогуливается по улицам аннексированного украинского Крыма вместе со своей дочерью. Поэтому на Крымском мосту, скорее всего, горе-актера снимает дочь Нюся. После этого актер в прямом смысле целует асфальт и начинает куда-то бежать.
Ранее актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетающего из аннексированного Симферополя. Рейс пришлось задержать.
Алексей Панин в последние годы все чаще становится героем первых новостных полос не благодаря своему таланту, а из-за скандальных поступков. Так, общественность то и дело наперебой обсуждает неоднозначные выходки 40-летней звезды, зачастую осуждая артиста.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив, День Независимости, силовики
- В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста
- Эксперты: из-за Керченского моста Украина лишится товарооборота с другими странами
- Это ШОК! Видео нового фильма про Крымский мост "взорвало" соцсети - возмущены даже россияне (ВИДЕО)
- Украина и Россия построят мост через Керченский пролив
- Наглости нет предела: путинский мост в Крыму перекроет движение через Керченский пролив крупногабаритным кораблям
- Президент мечтает соединить Украину и Россию мостом
- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Артиллерия ВСУ разгромила "ЛНР" под Желобком: подбита бронетехника, взорван танк и четыре БМП боевиков 16:15
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой16:00
- Педагогическая трагедия. Школы Донецка накануне учебного года остались без учителей15:45
- В ООН призывают увеличить гумпомощь для пострадавших граждан от войны на Донбассе14:30
- В Мариуполе дорожает основной продукт13:00
- Захарченко обратился к "ДНР" накануне важного дня: цинизм главаря боевиков возмутил жителей Донбасса18:50
- Каким будет курс гривны через пару недель: озвучен неутешительный прогноз18:35
- В День Независимости Украины Крымский мост перекроют силовики: к чему готовится Кремль18:15
- В Украине заработал публичный реестр получателей субсидий18:00
- Главарь "ЛНР" Пасечник в срочном порядке проводит "военные сборы резервистов"17:48
- "Идиоты были, идиотами и умрете". Как в "ДНР" провернули аферу со школьной формой17:15
- Оккупанты ОРДО назвали число горящих терриконов17:00
- Разведка: Москва готовит на Донбассе диверсантов для терактов в Украине16:45
- Украинцы могут стать первой нацией, которая полностью исчезнет, - СМИ16:30
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Скромная «дача» Анатолия Гриценко. Расследование коррупционных схем16:20
- Как сохранить здоровье при сидячем образе жизни09:05
- ВАЖНО! В украинской курятине найдена опасная инфекция08:31
- Почему нельзя давать деньги в праздник07:45
- Гримчак рассказал, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине15:45
- В каком часу вы родились? Ваша судьба зависит от этого в наибольшей степени!22:45
- Медики рассказали, как распознать поддельные лекарства22:23
- Как выбрать мед: 7 полезных советов21:45
- Любителям суши: выяснилась смертельная опасность самой популярной рыбы19:15
- Как снизить давление без лекарств18:45
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- Пенсионеры, получающие выплаты через Ощадбанк, могут получить электронное пенсионное удостоверение
- В центре Донецка прозвучали автоматные очереди
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
- "Война ничего не списала": жители Луганска попали в тяжкую кабалу, не погасив взятые до оккупации кредиты
- Пьяные боевики ОРДО подрались с боевиками ОРЛО: 10 пострадавших
- Когда переселенцам восстановят выплаты и вернут долги? ВИДЕО
- Последствия встречи Путина и Трампа и где отдыхают жители Донецка и Луганска. ВИДЕО
- "Американские" военные угрожают Путину разгромом на Светлодарской дуге