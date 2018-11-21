«Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения

21.11.2018 09:00

Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины, сделанная из космоса съемка Керченского моста, который незаконно был построен Путиным и его окружением, свидетельствует о том, что это сооружение постепенно смещается. К таким выводам пришли специалисты на основании интерферометрического метода обработки информации космических снимков, которые были сделаны из стороны аннексированного Крыма и острова Тузла.

Таким образом, было зафиксировано что, на мосту имеется несколько критических участков, где время от времени происходят смещения. В первую очередь, это наблюдается в районе искусственной насыпи со стороны АРК, где отмечаются объекты с вертикальными смещениями, скорость которых составляет от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров (поднятие) в год.

Кроме того, в центральной части сооружения обнаружено повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до тридцати миллиметров в год. А вот арка автомобильного сообщения проседает на 32 миллиметра в год. Касательно острова Тузла, то на этой территории зафиксированы два опасных участка – часть косы, которая проседает от десяти до девяноста миллиметров в год. Также проседают и объекты рядом с участком моста со скоростью до 8,3 сантиметра в год. По утверждениям специалистов, такие отклонения могут нести угрозы жизни и здоровью людей.

Источник: https://replyua.net