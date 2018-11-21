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«Крымский мост реально рушится на глазах»: снимки, сделанные из космоса, указали на серьезные проблемы сооружения
Как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины, сделанная из космоса съемка Керченского моста, который незаконно был построен Путиным и его окружением, свидетельствует о том, что это сооружение постепенно смещается. К таким выводам пришли специалисты на основании интерферометрического метода обработки информации космических снимков, которые были сделаны из стороны аннексированного Крыма и острова Тузла.
Таким образом, было зафиксировано что, на мосту имеется несколько критических участков, где время от времени происходят смещения. В первую очередь, это наблюдается в районе искусственной насыпи со стороны АРК, где отмечаются объекты с вертикальными смещениями, скорость которых составляет от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров (поднятие) в год.
Кроме того, в центральной части сооружения обнаружено повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до тридцати миллиметров в год. А вот арка автомобильного сообщения проседает на 32 миллиметра в год. Касательно острова Тузла, то на этой территории зафиксированы два опасных участка – часть косы, которая проседает от десяти до девяноста миллиметров в год. Также проседают и объекты рядом с участком моста со скоростью до 8,3 сантиметра в год. По утверждениям специалистов, такие отклонения могут нести угрозы жизни и здоровью людей.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
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