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В Украине запретили популярный антисептик
Если увидете в аптеке - сообщайте в Госслужбу по лекарствам и контролю за наркотиками
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила популярный антисептик для дезинфекции кожи рук "Этанол 96".
Об этом говорится в пресс-службе ведомства. Отмечается, что речь идет о растворе для наружного применения 96% по 100 мл. Постоянный запрет установили с 20 августа на серию 010218 из-за фальсификата.
Серия содержалась в 3,5 тысячах флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.
Регистрационное удостоверение запрещенного препарата — UA/10875/01/01. Все аптеки и магазины в срочном порядке обязаны проверить свои склады на его наличие. Антисептик должны изъять из обихода, уничтожив или возвратив его поставщику.
Кроме того, в случае обнаружения нужно сообщить в Госслужбы по лекарствам и контролю за наркотиками. За уклонение от выполнения распоряжения предусмотрено притягивание к ответственности согласно действующему законодательству.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, запрет, антисептик, спирт
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