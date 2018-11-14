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Популярный антисептик запретили в Украине
Одна из серий популярного антисептического препарата «Биосепт» оказалась под запретом на территории Украины. Такое решение было принято Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. Представители средств массовой информации узнали об этом из сообщения, распространенного пресс-службой вышеуказанного ведомства, передает replyua.net.
Из сообщения стало понятно, что под запрет попал раствор, использующийся исключительно для наружного применения 96% по 100 мл в банках серии 020118. Производителем этого препарата является Закрытое акционерное общество «Биолек», Украина. Ведомство приняло решение ввести данный запрет в связи с несоответствием таких показателей, как «Оптическая плотность» и «Объем содержимого упаковки» с регистрационным удостоверением.
Также следует напомнить, что в начале текущего месяца под запрет попал еще один достаточно популярный препарат – «Глицин», производимый на территории Российской Федерации. Запрет распространился на сублингвальные таблетки «Глицин» по 100 мг №50 (50х1), выпускаемые в блистерах. Его производит ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «Биотики».
Теги: Украина, Донбасс, запрет, антисептик
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