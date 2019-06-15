Украинцев перестали пускать за границу: кого отправляют обратно

15.06.2019 19:20

4780 граждан Украины не выпустили за границу в прошлом году, пишет Политека.

Партнер юридической компании Пролигалс Роман Саенко по этому поводу рассказал: «Самая распространенная причина для ограничения выезда — уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением. К таким ситуациям относятся долги по алиментам, налоговые долги, просроченные кредиты и т.д.».

Адвокат Олег Простибоженко в своем комментарии отметил:

«Люди не всегда знают о своем долге. Например, дела об алиментах могут рассматриваться год, а алименты присуждаться с момента обращения в суд. То есть человек может не знать о деле, а потом ей сообщают, что она уже должна большую сумму. Также бывает, что должник платит наличными без расписки, а жена потом говорит, что никаких алиментов не было».

Критерии, которые влияют на выезд за границу можно всегда изучить в Опендатабот. Для этого потребуется ввести свой ИНН и проверить, нет ли вас в перечне должников по алиментам, налоговым долгам или среди лиц, которые находятся в розыске.

Источник: https://from-ua.com