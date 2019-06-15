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Украинцев перестали пускать за границу: кого отправляют обратно
4780 граждан Украины не выпустили за границу в прошлом году, пишет Политека.
Партнер юридической компании Пролигалс Роман Саенко по этому поводу рассказал: «Самая распространенная причина для ограничения выезда — уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением. К таким ситуациям относятся долги по алиментам, налоговые долги, просроченные кредиты и т.д.».
Адвокат Олег Простибоженко в своем комментарии отметил:
«Люди не всегда знают о своем долге. Например, дела об алиментах могут рассматриваться год, а алименты присуждаться с момента обращения в суд. То есть человек может не знать о деле, а потом ей сообщают, что она уже должна большую сумму. Также бывает, что должник платит наличными без расписки, а жена потом говорит, что никаких алиментов не было».
Критерии, которые влияют на выезд за границу можно всегда изучить в Опендатабот. Для этого потребуется ввести свой ИНН и проверить, нет ли вас в перечне должников по алиментам, налоговым долгам или среди лиц, которые находятся в розыске.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, запрет, заграница
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