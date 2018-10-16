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Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?
Украина как никогда близка к созданию Единой поместной церкви. Вечером 11 октября стало известно, что Синод Вселенского патриархата принял решение о начале процесса предоставления автокефалии Украине, а также отменил документ, который подчинял Киевскую митрополию Москве. Представители украинского православия и эксперты уже окрестили это событие историческим. Почему это так, узнавал Центр общественного мониторинга и контроля.
Восстановление исторической справедливости
Томос об автокефалии – это специальное разрешение, которое наше государство должно получить для создания Единой поместной церкви. Этот документ будет передан главе украинской поместной церкви, которого еще предстоит выбрать. Однако фактически вопрос о получении автокефалии Украиной является решенным.
Дело в том, что решение Синода признало каноническими руководителей украинских православных церквей – Киевского патриархата (УПЦ КП) и Автокефальной православной церкви (УАПЦ), наряду с Московским патриархатом (УПЦ МП), который до последнего времени считал себя единственной канонической православной церковью в Украине.
По словам Патриарха УПЦ КП Филарета, именно признание каноничности всех украинских церквей открывает путь к созданию единой. Следующим шагом должен стать Собор украинских православных церквей и избрание главы поместной церкви, который и получит Томос.
«В ближайшее время мы объединимся и получим Томос об автокефалии украинской уже единой церкви», – объясняет Патриарх УПЦ КП Филарет.
Кроме того, решение восстановило историческую справедливость, отменив действие синодального письма 1686 года, которое подчинило Киевскую митрополию Московскому патриархату и позволяло назначать главу украинской церкви в Москве. Отныне церковью-матерью для Украины является Константинополь. После получения Томоса украинская церковь получит полное самоуправление, то есть право самостоятельно выбирать предстоятеля, выдавать уставы, канонизировать святых.
Религиозная свобода
Ожидаемо представители Московского патриархата выступили с критикой решения Синода, угрожая разорвать отношения и заявляя о возможных столкновениях. Эксперты говорят, что такая реакция является закономерной, поскольку потеря религиозного влияния на Украину сильно ослабит позиции русской церкви.
«Это – элемент очередной независимости Украины и отсоединения от российской зависимости. Россия очень часто использовала церковь как инструмент влияния на Украину», – отмечает эксперт по внешней политике Тарас Семенюк.
В то же время глава государства Петр Порошенко заявляет, что украинская власть гарантирует соблюдение религиозной свободы для всех конфессий и любые провокации в храмах – в интересах Москвы.
«Совместное создание независимой церкви не может быть основанием для раздора, для противостояния, для насилия. Мы этого точно не должны допустить. Наоборот, это – дорога к миру, спокойствию, пониманию. Как только где увидите людей, которые будут призывать взять силой лавру, монастырь или храм, знайте, это – московская агентура», – заявил Президент, комментируя новости из Стамбула.
Несмотря на то, что точной даты получения Томоса нет, глава УПЦ КП Филарет выразил уверенность, что процесс будет быстрым, ведь объединительный собор планируют созвать в ближайшее время.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, православная церковь, Константинополь, решение, автокефалия
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