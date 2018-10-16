Убит один защитник Украины: оккупанты РФ считают "200-х" и раненых, накалив ситуацию на Донбассе до предела

16.10.2018 09:04

Обстановка в районе проведения ООС значительно обострилась, но осталась полностью контролируемой Вооруженными силами Украины. Вчера, 15 октября, пророссийские боевики "Л/ДНР" 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск, передает "Диалог.UA".

В частности, в ходе обстрелов сепаратисты девять раз применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Согласно сводке штаба ООС, незаконные вооруженные формирования били по бойцам ВСУ в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык , Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. К несчастью, один военнослужащий Объединенных сил погиб в результате провокаций противника, а трое получили ранения. В то же время разведка сообщила об уничтожении двух боевиков и ранении шестерых.