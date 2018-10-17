Частые судороги и скачки давления: стало известно об ухудшении здоровья Алены Зайцевой

17.10.2018 09:20

Сегодня, 16 октября, стало известно, что виновница жуткого ДТП в Харькове Алена Зайцева, испытывает частые судороги и скачки давления.

Именно из-за этого недавнее заседания суда пришлось перенести, так как подозреваемая не в силах была присутствовать на нем, передает replyua.net со ссылкой на заявление адвоката Зайцевой, Юлии Козырь. "Также в суд поступило ходатайство защитника обвиняемой Мельниченко о направлении в медицинскую часть учреждения №27, где находится Зайцева, запроса о состоянии ее здоровья и оказании медицинской помощи в условиях следственного изолятора. Поэтому судом будет направлен по адресу медицинской части соответствующий запрос", — заявил судья Виктор Попрас.



Отметим, по словам защитницы Алены Зайцевой, состояние здоровья ее подопечной резко ухудшилось еще 9 октября. С того момента подозреваемая каждый день испытывает сильные боли и приступы. "Когда ей стало сегодня плохо, начался приступ очередной, руководство вызвало бригаду скорой медицинской помощи. Ей сделали три укола, дали таблетки какие-то проглотить. После чего измерили давление, померили температуру и сказали: "С вами все в порядке, езжайте в суд. То, что я наблюдала лично, это частые судороги по всему телу и при этом очень сильно повышалось давление. У нее само по себе очень низкое давление, а в момент приступов очень сильно повышается. В связи с этим она сегодня отказывалась ехать в суд", — сказала адвокат.