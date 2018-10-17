«Мою подругу убили у меня на глазах, пацаны просто падали и кровь разлеталась»: выжившая ученица керченского колледжа рассказала, что происходило внутри здания

17.10.2018 15:50

Сегодня, 17 октября, в оккупированном Российской Федерацией городе Керчь, произошел ужасный теракт, который забрал жизни 10 человек. Так, в политехническом колледже города Керчь произошел взрыв.

Сначала сообщалось, что причиной стал газ, однако позже в сеть попала информация, что в учебное заведение ворвались неизвестные и устроили теракт, передает replyua.net. Одна из учениц керченского политеха в истерике рассказала, что на самом деле произошло внутри здания.

«Вика, у нас взорвали политех. Понимаешь, расстреляли! Слышала, полиция едет? Она едет к нам! У меня ужасная истерика! Я не могу дышать!» - рассказала о пережитом она по телефону. "Мы бежали, а дети просто лежали. Мою подругу убили у меня на глазах. Я видела, как она упала и больше не шевелилась. Я видела, как пацаны просто падали и кровь разлеталась. Все перед глазами! Меня всю трясет!" - плача сообщила ученица. Отметим, о том, что в учебное заведение ворвались неизвестные и устроили там теракт рассказала директор колледжа. «Настьку мою убили насмерть, ее мать убили насмерть, трупов полно, детей, настоящий теракт. Ворвались, ровно через 5-10 минут после моего отъезда, кто-то ворвался, повылетали все стекла — взорвали холл, бегали, потом бросали какие-то взрывпакеты, потом с автоматами бегали, не знаю с чем, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Настоящий теракт, как положено, как в Беслане», - сообщила она.