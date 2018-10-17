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На украинские трассы «вернулись» радары: число нарушителей шокирует
В Украине в течение первого дня, 16 октября, полноценного применения TruCam сотрудники патрульной полиции составили 231 административный материал на водителей за нарушение ими скоростного режима. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице Facebook, передает УНИАН.
"За дневную смену 16 октября составлен 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Как и было определено ранее, большинство приборов контроля скорости применяется на трассах. Почему именно на трассах? Потому что там – самая большая скорость, а потому ДТП редко заканчиваются просто царапинами, на трассах чаще всего – разбитые машины и пострадавшие люди", - написал он.
По его словам, главная задача патрульной полиции – не привлечь к ответственности, а "предупредить возможное правонарушение и снизить количество пострадавших в местах, где ДТП происходят чаще всего".
"Именно поэтому, мы используем приборы максимально открытым способом!", - пояснил Белошицкий.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, водитель, трасса, радар
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