Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов

19.10.2018 16:15

Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В частности, в направлении села Катериновка Попаснянского района применялись крупнокалиберные пулеметы.