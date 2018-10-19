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Екатериновка попала под обстрел из крупнокалиберных пулеметов
19.10.2018 16:15
Незаконные вооруженные формирования за прошедшие сутки один раз нарушили режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
В частности, в направлении села Катериновка Попаснянского района применялись крупнокалиберные пулеметы.
Источник: https://www.ostro.org
Теги: Донбасс, Екатериновка, обстрел, пулемет
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