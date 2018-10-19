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В Украину заходит холодный атмосферный фронт: похолодание уже в выходные
Синоптики предупреждают о том, что уже с завтрашнего дня, с 20 октября, в Украине резко похолодает. Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 20 октября, в субботу, в Украину зайдёт холодная воздушная масса. Первыми похолодание почувствуют жители западных регионов - там похолодает уже в субботу утром.
Постепенно холодный атмосферный фронт распространится и на другие области. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 21 октября, в дневные часы будет всего 9-12 градусов тепла, и лишь восточных и южных областях воздух будет прогреваться до 12-16 градусов. Кроме того, в отдельных регионах начнутся дожди. А вот синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке предупредила киевлян, и, по ее прогнозам, с субботы в столице начнется похолодание.
«Киевляне. Синоптическое напоминание. Это лето посреди осени закончится уже на выходных. В субботу-воскресенье постепенно, однако ощутимо похолодает. Похолодание усилится со следующей недели. Наслаждайтесь сейчас, но уже готовьтесь», - подчеркнула Диденко.
Теги: Донбасс, похолодание, прогноз погоды
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