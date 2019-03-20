Очередное похолодание: синоптик рассказала о снижении температуры

20.03.2019 18:15

С 21 марта, с четверга, в Украине начнет повышаться температура, но тёплая погода задержится всего на несколько дней, и в середине следующей недели нужно ожидать ещё одну волну похолодания.

Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозу, в четверг в Украине ожидается малооблачная погода, в большинстве областей воздух будет прогреваться до 7-11 градусов тепла, в южных регионах ожидается до 13 градусов.



В Киеве 21 марта будет прохладно, но без осадков. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до 0 градусов, днем синоптик обещает до 7-9 градусов тепла. 22 марта, в пятницу, а также 23 марта, в субботу, прогнозируется незначительное потепление, но уже ближе к середине следующей недели снова похолодает.