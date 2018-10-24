Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз

24.10.2018 10:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз

Через несколько дней в Украину снова зайдет очень теплая воздушная масса: холод и дожди прекратятся. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт Сегодня, об этом рассказала Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра. 

По ее словам, 24, 25 и 26 октября станут самыми холодными днями этого месяца, но уже в выходные в Украине снова будет светить солнце, осадки ослабеют, а температура воздуха повысится. «24 и 25 октября будет холодная и дождливая погода, в западных областях с мокрым снегом. Ночью 25 октября мокрый снег может быть в северных и центральных областях. 26 октября осадки ослабеют и ветер прекратится», - рассказала синоптик. Согласно прогнозам, в выходные будет очень тепло, как и в первые дни следующей недели.

В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки 5-10 градусов, но уже днём в большинстве областей будет комфортно - около17 градусов. Самая высокая температура ожидается в южных областях, где синоптики прогнозируют около 23 градусов тепла. При этом небольшие осадки синоптики прогнозируют только в отдельных районах западных областей. 



Теги: Донбасс, бабье лето, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх