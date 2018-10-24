- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы11:45
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
- Тука заявил, что Украина проиграла России противостояние в Азовском море11:15
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз10:48
- Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве10:30
- Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте10:15
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз
Через несколько дней в Украину снова зайдет очень теплая воздушная масса: холод и дожди прекратятся. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт Сегодня, об этом рассказала Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра.
По ее словам, 24, 25 и 26 октября станут самыми холодными днями этого месяца, но уже в выходные в Украине снова будет светить солнце, осадки ослабеют, а температура воздуха повысится. «24 и 25 октября будет холодная и дождливая погода, в западных областях с мокрым снегом. Ночью 25 октября мокрый снег может быть в северных и центральных областях. 26 октября осадки ослабеют и ветер прекратится», - рассказала синоптик. Согласно прогнозам, в выходные будет очень тепло, как и в первые дни следующей недели.
В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки 5-10 градусов, но уже днём в большинстве областей будет комфортно - около17 градусов. Самая высокая температура ожидается в южных областях, где синоптики прогнозируют около 23 градусов тепла. При этом небольшие осадки синоптики прогнозируют только в отдельных районах западных областей.
Теги: Донбасс, бабье лето, прогноз погоды
- В Украине зафиксирован температурный максимум за последние 88 лет: бабье лето продолжается
- "Бабье лето": в Украине началось потепление
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето
- Синоптики рассказали об очень коротком бабьем лете в Украине
- В Украине будет два бабьих лета
- Заморозки, дожди и бабье лето: кому повезет в эти выходные
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей 07:46
- В Марьинке спасатели мобильного центра помогут восстановит поврежденные обстрелами дома07:10
- «Власти» ОРДО намерены отправлять строителей на работу в аннексированный Крым12:00
- Поддержка "ДНР" обернулась катастрофой для Арбениной: в России массово отменяют концерты группы11:45
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
- Тука заявил, что Украина проиграла России противостояние в Азовском море11:15
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз10:48
- Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве10:30
- Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте10:15
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину