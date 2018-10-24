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Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия
24.10.2018 08:30
Луна является одним из самых загадочных спутников Земли. Каждый месяц полная Луна может существенно менять наш повседневный ритм. Однако существуют приметы и суеверия, которые помогут находиться в ладу с мистической планетой и даже привлечь удачу.
Приметы и суеверия в полнолуние
- Увидев полную Луну, подержите в руке кошелек или деньги
- Чтобы стать богатым, лучше не начинать новую работу в полнолуние, но все старые дела должны быть закончены
- Если увидеть полную Луну через правое плечо - это к счастью
- Чтобы сохранить красоту, женщина должна спать в зоне, скрытой от лунных лучей света
- Чтобы в любовных отношениях все ладилось, нужно в полнолуние проделать следующее: крепко связать два носка, мужской и женский, положить перед сном под свою подушку и спать так до утра
- В полнолуние нельзя стричь волосы и ногти
- В полнолуние нельзя делать предложение руки и сердца - брак будет недолгим или несчастливым
- Лучшее время для предложения - на растущей Луне
- Кольца для свадьбы так же в полнолуние не покупают
- Первый поцелуй, случившийся в полнолуние, прочит счастливые и долгие отношения.
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, полнолуние
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