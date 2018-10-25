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В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ

25.10.2018 18:01
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В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ

24 октября в акваторию Азовского моря зашли два военных корабля России, и еще один находится на подходе. Об этом сообщил председатель ГПСУ Петр Цигикал.
Глава ГПСУ заявил:
«Вчера два сторожевых корабля — Сыктывкар и Кизляр, внутренними водами Российской Федерации, были доставлены в порт Азов. Сейчас они находятся в акватории Азовского моря».
Кроме того, Цигикал добавил, что Россия направляет в Азовское море еще один свой военный корабль:
«Сегодня началась буксировка еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытие тоже в Азов».
В то же время, он уточнил, что помимо этих кораблей, у России есть группировка из более, чем 120 кораблей и катеров в Азовском море.



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, корабли
 
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