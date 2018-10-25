В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ

25.10.2018 18:01

24 октября в акваторию Азовского моря зашли два военных корабля России, и еще один находится на подходе. Об этом сообщил председатель ГПСУ Петр Цигикал.

Глава ГПСУ заявил:

«Вчера два сторожевых корабля — Сыктывкар и Кизляр, внутренними водами Российской Федерации, были доставлены в порт Азов. Сейчас они находятся в акватории Азовского моря».

Кроме того, Цигикал добавил, что Россия направляет в Азовское море еще один свой военный корабль:

«Сегодня началась буксировка еще одного корабля, Стерегущий. Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытие тоже в Азов».

В то же время, он уточнил, что помимо этих кораблей, у России есть группировка из более, чем 120 кораблей и катеров в Азовском море.