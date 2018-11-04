Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество

04.11.2018 19:29

Украинское законодательство готовит изменения для тех, кто собирается вступить в наследство.

Украинцы должны быть готовы к тому, что с 1 ноября 2018 года, кое-кто может лишиться права стать владельцем имущества по наследству, пишет Политека.

Согласно новому постановлению №231 Кабинета Министров Украины, субъекты оценочной деятельности имеют право определять оценочную стоимость движимого и недвижимого имущества. А в Порядке совершения нотариальных действий №296 / 5, утвержденном Приказом Министерства юстиции Украины четко прописано, что нотариусы не могут удостоверить сделку по договору дарения или вступления в наследство.

Большинству украинцев непонятно, каким образом будет работать закон. Ведь теперь родственникам придется оформлять договор купли/продажи.

То же самое со вступлением в законное наследство после смерти близкого родственника, получается, что имущество достанется государству.

Проблема в том, что теперь субъекты оценочной деятельности не имеют права выполнять свои прямые обязанности по отношению к договорам дарения и вступления в наследство. Потом, украинцы будут идти на платные консультации к нотариусам, откуда в разочаровании выйдут без каких-либо подписанных бумаг.

До тех пор, пока закон о деятельности субъектов оценки имущества будет существовать в данном виде, украинцам не удастся вступить в наследство и получить движимое или недвижимое имущество, что принадлежит ему по предварительным законам.

К слову, ваше имущество может стать государственным: новый закон позволяет отбирать у украинцев жилье. В Украине продолжает накапливаться долг за коммунальные услуги из-за их постоянного подорожания, с которым не могут справиться большинство граждан.

Счета за коммуналку не закрыты у каждой пятой квартиры в типичной многоэтажке, и даже украинцы с высоким достатком не спешат рассчитаться за услуги. При этом половина из них просто накапливает долги за услуги, а другая переходит в режим строгой экономии, чтобы как-то справиться с платежами.

И вот украинцы, которые не могут справиться с давление сумм в платежках, предстали перед новой угрозой.

Теперь у должников по решению суда могут арестовать любое имущество. А если сумма долга превышает размер десяти минимальных зарплат, исполнительная служба имеет право в счет долга продать на аукционе единственное жилье должника, за которое тот не в состоянии платить.

Источник : https://from-ua



