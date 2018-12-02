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Остались при своем мнении. Путин рассказал о коротком разговоре с Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал журналистам о коротком разговоре с президентом США Дональдом Трампом в ходе саммита «большой двадцатки». Об этом сообщают российские СМИ, пишет ДонПресс.
Так, Путин отметил, что в беседе он изложил американскому коллеге свое видение российской агрессии в Черном море, при том, что у Трампа совершенно иная позиция. Российский глава заявил:
«Мы, что называется „на ногах“, — там все друг с другом общаются — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море … У него Своя позиция по этим вопросам, проблем. У меня — своя. Мы во всяком случае остались при своем мнении, но во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента».
Теги: Украина, Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
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