С отменой обязательного техосмотра для авто некоммерческого использования контроль вредности выхлопов фактически прекратился совсем, передает Политека.

Но от этого вредное влияние загазованности воздуха на здоровье людей никак не изменилось, а в КУоАП (ст. 81) остался неработающий штраф за эксплуатацию неисправных автомобилей 510 грн.

Недавно в Раде зарегистрирован законопроект №9360, которым предлагают обязать полицию контролировать выхлопные газы – в сатье 23 закона “О национальной полиции” (“Про національну поліцію”) добавлен такой пункт: “полиция … принимает меры для выявления фактов эксплуатации автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработанных газах”.

Правда, учитывая то, что депутаты за 4 года работы зарегистрировали более 10 тысяч законопроектов, а проголосовали меньше 10%, такой закон вряд ли примут в ближайшем будущем.