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Россия выдвинула Украине наглый ультиматум: Медведев рассказал, что украинцы должны сделать для Москвы
Российские власти выдвинули Украине ультиматум и заявили, что не снимут санкций до тех пор, пока официальный Киев не пойдет на аналогичный шаг в отношении Москвы первым.
Об этом в прямом эфире российского ТВ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает dialog.ua.
Российский чиновник в ходе общения с местными телеканалами и журналистами прокомментировал обострение отношений с Украиной и заявил, что введенные Москвой санкции являются чувствительными для значительного количества украинских бизнесменов и политиков.
Медведев заявляет, что российский ультиматум состоит в том, что санкции против Украины не будут отменены ровно до тех пор, пока украинские власти не сделают первый шаг навстречу России - не отменят свои санкции в адрес Москвы.
Более того, Медведев настаивает, что санкции России направлены против тех украинцев, кто "скомпрометировал себя" и "наносит вред" российскому государству.
Украинцы в социальных сетях с иронией отнеслись к словам Медведева.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Медведев, ультиматум, санкции, соцсети
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