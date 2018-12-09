Россия выдвинула Украине наглый ультиматум: Медведев рассказал, что украинцы должны сделать для Москвы

09.12.2018 14:02

Российские власти выдвинули Украине ультиматум и заявили, что не снимут санкций до тех пор, пока официальный Киев не пойдет на аналогичный шаг в отношении Москвы первым.

Об этом в прямом эфире российского ТВ заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает dialog.ua.

Российский чиновник в ходе общения с местными телеканалами и журналистами прокомментировал обострение отношений с Украиной и заявил, что введенные Москвой санкции являются чувствительными для значительного количества украинских бизнесменов и политиков.

Медведев заявляет, что российский ультиматум состоит в том, что санкции против Украины не будут отменены ровно до тех пор, пока украинские власти не сделают первый шаг навстречу России - не отменят свои санкции в адрес Москвы.

Более того, Медведев настаивает, что санкции России направлены против тех украинцев, кто "скомпрометировал себя" и "наносит вред" российскому государству.

Украинцы в социальных сетях с иронией отнеслись к словам Медведева.