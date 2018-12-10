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В России хотят закрыть допуск украинских кораблей в Азовское море
Российские власти должны полностью запретить проход через Керченский пролив украинским военным и торговым кораблям, чтобы исключить риски новых диверсий.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал Россия-1, такое заявление прозвучало от директора Центра изучения стран Центральной Азии и Ближнего Востока Семёна Багдасарова.
«В случае даже малейшей угрозы подрыва этого стратегического объекта - Крымского моста - для нас это очень ощутимая вещь. Это наша связь с Крымом, это наш символ. Поэтому пора вообще прекратить допуск кораблей Украины – торговых, военных – в Азовское море. Азовское море никакого отношения к Украине не имеет», - подчеркнул Багдасаров.
Также он отметил, что по глупости некоторых людей в свое время не были взяты под контроль Бердянск и Мариуполь, но рано или поздно «ополченцы Донбасса это сделают, иначе провокации будут происходить каждый день». Багдасаров также предположил, что киевские власти хотят запустить в Азовское море корабли США и НАТО. «Чтобы этой провокации не было, надо это как-то легализовать», – подытожил Багдасаров.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Азовское море, корабли
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