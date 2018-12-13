"Путин ненавидит Украину..." - в России рассказали, чего президент РФ никогда не простит украинцам

13.12.2018 11:32

Президент России Владимир Путин испытывает сильную ненависть к Украине и будет пытаться подорвать ее возможный успех любым способом.

Успешное превращение Украины в демократическую европейскую страну с высокой долей вероятности вызовет обрушение действующего режима в России - этого Путин никогда не простит Украине и не может допустить.

Об этом в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил известный российский политик Леонид Гозман, передает dialog.ua.

Он отметил, что рациональная и иррациональная ненависть к Украине является движущей силой Путина и его политики. Гозман также отметил, что Москва не может простить Украине и ее народу самостоятельности, нежелания быть под рукой российского царя, вот поэтому Путин не хочет уходить с Донбасса и оккупированного Крыма. Он подчеркнул, что именно такое положение вещей никак не изменит ситуацию по Донбассу.