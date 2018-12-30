Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр

30.12.2018 21:26

Для реагирования на обращения о фактах торговли людьми, домашнего насилия, насилия по признаку пола, насилия в отношении детей созданы государственное учреждение колл-центр Министерства социальной политики Украины по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.

Создание колл-центра предусмотрено Законом «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», где указано, что колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей образуется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, относится к сфере его управления и действует на основе положения, утвержденного этим органом.

Источник : https://dnews.dn.ua