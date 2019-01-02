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Поздравление Зеленского разделило Украину на два лагеря
Новогоднее поздравление шоумена и телеведущего Владимира Зеленского вызвало настоящий ажиотаж среди пользователей сети
Так, некоторые из них вспомнили, что есть еще и другие праздники.
«Есть еще День святого Валентина. Там Олег Винник может сделать свое заявление», «я знаю, ты в курсе», — пишут они.
В то же время другие пользователи уточнили, что грядущие выборы будут показателем, как сильно изменились украинцы.
«Предстоящие выборы – это самый большой показатель количества додиков в Украине. Ни один нормальный человек не будет голосовать за популистов и воров», «хорошая, интересная программа. Все делает правильно», «Выборы – это проверка зрелости нашего ума , а также умения критически оценивать происходящее», — подчеркивают пользователи.
Как сообщалось ранее, новогоднее поздравление известного украинского актера и шоумена Владимира Зеленского, который объявил о своем выдвижении на президентских выборах, показало весь ужас «нашего постсоветского прозябания»
Об этом заявил политолог Юрий Романенко.
«Всю ночь 1 января мы наблюдали сумасшедшие баталии, посвященные тому, имел ли право Зеленский выдвигаться на выборы президента. И что еще важнее – имел ли он право выступить перед президентом Украины, а не после него», — отметил он.
В то же время Романенко уточнил, что реакция общественности на слова Зеленского является просто катастрофической.
Эта ситуация, когда Зеленский на частном канале вышел в эфир и поздравил украинцев с Новым годом и заявил о своих амбициях – показывает весь ужас нашего постсоветского прозябания, когда у миллионов человек в голове сидит эта конструкция про сакральность власти», — подчеркнул он.
Добавим, на телеканале 1+1 вместо новогоднего обращения президента Украины Петра Порошенко, показали украинского шоумена и продюсера Владимира Зеленского, который заявил о своем решении баллотироваться на должность президента Украины.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, поздравление, Новый год
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