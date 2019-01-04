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В Украине обновили формы заявления и декларации на получение жилищной субсидии
Министерство социальной политики Украины обновило формы заявления и декларации для получения гражданами Украины, в том числе жителями Донбасса, жилищно-коммунальной субсидии*, передает «Юрлига».
Так, в заявлении на получение субсидии предусмотрена возможность возмещения расходов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии, абонентского обслуживания, а также жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Кроме того, в декларации о доходах будут указываться данные о суммах алиментов, уплаченных лицами, входящими в состав домохозяйства субсидианта, а также членами семьи независимо от регистрации их места фактического проживания, при условии документального подтверждения уплаты.
Помимо этого, в примечаниях к данным о членах семьи будет указываться информация о предоставлении такими лицами социальных услуг, о пребывании в местах лишения свободы, о продолжительной болезни человека (что подтверждено заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения), о наличии у лица алко- или наркозависимости (что подтверждено медицинской справкой).
Таким образом, формы заявления и декларации приведены в соответствие с нормами действующего законодательства.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, декларация, субсидия, заявление
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