Последние новости раздела
- Пограничник пытался съесть 200 долларов08:03
- Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"07:45
- Военное положение: Порошенко сделал заявление07:38
- В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы07:17
- На Украину надвигается огненная волна: это приведет к хаосу07:08
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря20:57
- С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек18:02
- Кто будет кричать: "Спаси, Россия, Путин, приди!" - Арестович предупредил об опасности в ряде регионов Украины16:42
- Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно14:58
В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы
11.01.2019 07:17
На временно неподконтрольной территории Луганской области из-за неправильного хранения испорчено более 400 тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе «МВД ЛНР».
В так называемом «ведомстве» рассказали, что должностные лица одного из «государственных унитарных предприятий» проявили халатность и не обеспечили должные условия хранения продовольственной пшеницы.
«Это привело к массовому заражению вредителями пшеницы в количестве 432 679 кг», — говорится в сообщении.
Нанесенный «республике» ущерб оценен на сумму более 3 млн 656 тыс. руб. (1 млн 505 тыс. грн по местному курсу). «Власти ЛНР» возбудили уголовное дело, ведется следствие.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пшеница, ЛНР
Читайте также:
- Куда пропал Захарченко?
- Донецкое направление: сепаратистам делают «пластику», а они «делают ноги»
- Захарченко рассказал о "перевороте" в "ЛНР"
- В «ЛНР» назревает очередной «государственный переворот»
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности
- Шкиряк - донбасским террористам: "В добрый час!"
- Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"07:45
- В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы07:17
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- «Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО22:45
- В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений21:59
- «Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери21:30
- Металл мариупольских заводов вывозят в другие порты из-за блокады Азовского моря20:57
- Мощный обстрел на передовой Донбасса: взорван военный "ЗИЛ-131", есть раненые20:29
- Боевики «ДНР» понесли потери на Донецком направлении20:02
- Без хліба і "швидкої": У "ДНР" через снігопад відрізані від світу жителі цілого селища19:33
- Пограничник пытался съесть 200 долларов08:03
- Фейковая поездка Пушилина на фронт вызвала шумиху в "ДНР"07:45
- Военное положение: Порошенко сделал заявление07:38
- В «ЛНР» безнадежно испорчено более 400 тонн пшеницы07:17
- На Украину надвигается огненная волна: это приведет к хаосу07:08
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности23:02
- «Очень опасно!»: горловчанин показал на видео гигантские сосульки в центре города. ВИДЕО22:45
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- В оккупированном Алчевске на меткомбинате произошло ЧП: в Сети показали кадры разрушений21:59
- «Угорели в блиндаже»: подразделения НВФ понесли небоевые потери21:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Названа самая распространенная болезнь после новогодних праздников22:10
- Супрун объяснила украинцам, как самостоятельно отличить грипп от простуды20:00
- Эти знаки Зодиака постоянно за все оправдываются18:55
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке