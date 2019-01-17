Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украину накроют беспощадные морозы

17.01.2019 11:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украину накроют беспощадные морозы

В ближайшие сутки практически на всей территории Украины ожидается потепление, а вот сильные морозы ударят через несколько дней.
Данный прогноз погоды обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Согласно ее словам, сегодня в Украине будет относительно тепло. В частности, фактически в каждом регионе страны ожидается температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Исключением станут области на востоке страны и частично центральные регионы Украины, где ожидается минусовая температура 1...4 градуса мороза. Лишь ближе к Крещению, 19 января, в Украине будет зафиксировано похолодание. По предварительным прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется от 1 до -8 градусов мороза, а в ночь на 20 января температура опустится до -18 градусов.



Теги: Украина, Донбасс, мороз, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх