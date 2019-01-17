Украину накроют беспощадные морозы

17.01.2019 11:29

В ближайшие сутки практически на всей территории Украины ожидается потепление, а вот сильные морозы ударят через несколько дней.

Данный прогноз погоды обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Согласно ее словам, сегодня в Украине будет относительно тепло. В частности, фактически в каждом регионе страны ожидается температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Исключением станут области на востоке страны и частично центральные регионы Украины, где ожидается минусовая температура 1...4 градуса мороза. Лишь ближе к Крещению, 19 января, в Украине будет зафиксировано похолодание. По предварительным прогнозам синоптиков, днем воздух прогреется от 1 до -8 градусов мороза, а в ночь на 20 января температура опустится до -18 градусов.