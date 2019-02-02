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Порошенко объявил призыв-2019: подписаны документы
Составлен график, когда украинцам придут повестки.
Президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2019 году.
Об этом говорится в указе Президента №22 от 30 января, передают Подробности.
Согласно указу, из Вооруженных сил и других воинских формирований военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в апреле-мае и октябре-декабре 2019 года.
Другие военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут освобождаться в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре 2019 года.
Призыв на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, также будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре 2019 года.
Кабинету Министров Президент поручил определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2019 году.
Также Порошенко поручил Кабмину, областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2019 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.
Кроме того, Президент поручил Министерству инфраструктуры обеспечить по заявкам Министерства обороны, Министерства внутренних дел Украины, Государственной специальной службы транспорта перевозку лиц, освобожденных в запас и призванных на срочную службу, с соблюдением требований безопасности и проведением расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, документы, призыв, Порошенко
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