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Полный абсурд: Почему ПФУ не исполняет судебные решения по пенсиям переселенцев
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не исполняет судебные решения в отношении выплаты задолженности пенсий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом рассказала руководитель Северодонецкого офиса Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») Елена Грекова, пишут Донецкие новости.
«Больше всего, с чем мы сталкиваемся в нашей работе, это неисполнение судебных решений. Это те пенсионные дела, когда суд выносит решение в пользу пенсионера и Пенсионный фонд не исполняет это решение, потому что ПФУ руководствуется Постановлением №335, которое предусматривает отдельный механизм выплаты задолженности. Имеем ситуацию, когда есть решение суда, но по постановлению должны созвать комиссию и определить – выплачивать задолженность или нет. Это просто абсурд. Пенсионные выплаты мы не считаем социальными выплатами. Пенсия – это собственность человека. Человек ее заработал, поэтому имеет право получать. Это не оспаривается», – сказала она.
Как отметила правозащитница, все переселенцы знают Постановление №365, где указана, в том числе, проверка фактического места проживания. «Есть решение Верховного и Апелляционного судов и решением предусмотрено, что такие проверки не законны. Но тут же появляется новое Постановление №335. Мы считаем, что таким образом просто экономятся средства, не выплачивая из бюджета эти пенсии. Хотя Минсоцполитики стоит на том, что они упростили процедуру – можно пройти физическую идентификацию раз в 3 или 6 месяцев кому как необходимо и не нужно так часто ездить. Но мы снова возвращаемся к 60 дням по системе "Аркан" и снова-таки нужно ездить этим людям», – рассказала Грекова.
По мнению правозащитницы, пока не будет отменена привязка выплаты пенсии к справке ВПЛ, пока не будет унифицирована процедура в отношении пенсионеров на неподконтрольных территориях, «мы будем иметь то, что имеем сейчас». «Права переселенцев на пенсионные выплаты гарантированы Конституцией. Есть ряд постановлений, регулирующих пенсионные выплаты. Наш фонд считает, что практически все они – антиконституционные и нужно что-то менять в системе пенсионных выплат, в системе учета пенсионеров с неподконтрольной территории. Далее так продолжаться не может», – отметила Грекова.
Теги: Донбасс, пенсионный фонд, переселенцы, пенсии
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