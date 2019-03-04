В Украине началось обналичивание субсидий

04.03.2019 15:30

В Украине с понедельника, 4 марта, начали выдавать субсидии на оплату коммунальных услуг живыми деньгами на руки, сообщает Обозреватель.

Первыми помощь смогут получить пенсионеры, поскольку им субсидию будут выдавать вместе с пенсией. Такие выплаты они получают с 3-го числа каждого месяца.

Все остальные украинцы денежные субсидии смогут получить в Ощадбанке с 12 марта. Таким образом, субсидиант сможет получить деньги еще до того момента, как придут платежки.

До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.