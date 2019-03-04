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В Украине началось обналичивание субсидий
04.03.2019 15:30
В Украине с понедельника, 4 марта, начали выдавать субсидии на оплату коммунальных услуг живыми деньгами на руки, сообщает Обозреватель.
Первыми помощь смогут получить пенсионеры, поскольку им субсидию будут выдавать вместе с пенсией. Такие выплаты они получают с 3-го числа каждого месяца.
Все остальные украинцы денежные субсидии смогут получить в Ощадбанке с 12 марта. Таким образом, субсидиант сможет получить деньги еще до того момента, как придут платежки.
До конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.
Теги: субсидия, выплата, монетизация
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