Военнослужащим рассказали, как голосовать на выборах: Разъяснение Генштаба ВСУ

25.03.2019 20:30

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили военнослужащим порядок реализации своего конституционного права и гражданского долга по участию в выборах президента Украины в случае отсутствия военнослужащего по месту прописки. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Генштаба.

«Для участия в голосовании необходимо убедиться, включены ли вы в реестр избирателей, и по какому адресу расположен ваш избирательный участок. В случае, если в день голосования (31 марта и 21 апреля) вас не будете по месту вашего избирательного участка, вы можете обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей», – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что заявление избирателя о временном изменении места голосования подается в орган ведения Государственного реестра избирателей лично. Отправка указанного заявления по почте (электронной почте) законодательством не предусмотрена.

Кроме того, уточняется, что в случае очереди, сотрудники Госреестра идут навстречу лицам, находящимся на службе и осуществляют прием вне очереди.

Также, существует порядок голосования для военнослужащих, находящихся на лечении в госпитале.

«Если гражданин находится на лечении в стационаре (включая военные медучреждения), то он, не позднее чем за семь дней до дня голосования, должен быть внесен руководителем медучреждения в списки специального избирательного участка, который будет создан в таком учреждении. Со списками необходимо ознакомиться заранее, для этого следует обратиться к руководителю медучреждения. Если пациента нет в списках, или в медучреждение лицо поступило после составления списков, но не позднее чем за три дня до дня голосования, он должен быть включен в списки участковой избирательной комиссией в этом заведении», – пояснили в Генштабе.

Уточняется, что для тяжело больных военнослужащих предусмотрено голосование в палате стационара.

Военнослужащим, находящимся в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе и на Яворивском полигоне следует, не позднее, чем за три дня до дня голосования, проверить себя в списках избирателей соответствующего участка, а в случае отсутствия – безотлагательно подать письменное заявление в участковую комиссию об уточнении списка избирателей.

«Такое заявление рассматривается избирательной комиссией безотлагательно. По итогам рассмотрения заявления участковая избирательная комиссия обязана принять решение о внесении изменения в список избирателей (то есть включить гражданина в список) или мотивированное решение об отказе в удовлетворении заявления. Копия решения выдается избирателю в день его принятия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что даже если по тем или иным причинам гражданин Украины не включен в списки избирателей по месту жительства, или временного пребывания по уважительным причинам (участие военнослужащих в ООС, их пребывания на учебе, по месту службы, командировка и т. д.), военнослужащий, как и любой другой гражданин, имеющий право голоса, не позднее чем за два дня до дня голосования может обратиться в местный суд по местонахождению соответствующей комиссии с заявлением об уточнении списка избирателей соответствующего участка с исковым требованием о включении себя, или другого лица в этот список.

Источник: https://dnews.dn.ua