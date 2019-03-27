Переход на летнее время: украинцам немного помогли

27.03.2019 20:00

31 марта в Украине переводят часы на час вперед. В связи с этим в "Укрзализныце" рассказали, как не опоздать на поезд в тот день. Многие опасаются того, что запутаются при поездках по Украине и за границу в тот день, когда стрелки часов переведут.

Но в "Укрзализныце" упростили задачу для пассажиров: в связи с переходом на летнее время в билетах на пассажирские поезда с 31 марта 2019-го уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всем, кто будет пользоваться поездом в день перевода часов, надо быть внимательными. Если покупаете билет, то на нем будет указано время уже с учетом перевода часов.

Все изменения в графике движения поездов были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Источник: https://from-ua.com