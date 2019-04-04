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Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании
По словам и.о. министра здравоохранения, овощи можно купить до 50 гривень за килограмм.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала о том, что правильное и здоровое питание – это не обязательно дорого. На своей странице на Facebook она рассказала о бюджетных видах овощей, фруктов и рыбы, которые позволят правильно питаться и не ударят по кошельку, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Конечно, в огромном ассортименте фруктов, овощей, рыбы или орехов много действительно дорогих предложений. Но не настолько много, чтобы мы разводили руками и советовали вам есть батон, дешевую колбасу, кетчуп, водку, уверяя, что все будет хорошо. Не будет. Зато разрушим несколько мифов относительно высокой стоимости здорового питания", - написала она.
По словам Супрун, Украина выращивает множество овощей и фруктов, которые легко можно найти зимой и весной, а цена на них не превысит 50 гривень за килограмм. К таким овощам и.о. министра отнесла морковь, свеклу, кольраби, сельдерей, пастернак, капусту, лук и тыкву. По ее словам, каждый из перечисленных продуктов является источником множества полезных веществ и витаминов.
"Когда планируете рацион - выбирайте продукты в их первоначальном виде. Не переработанном, как колбаса или сосиски. Это двойной выигрыш - чем менее переработан продукт, тем меньше добавленная стоимость (вы меньше платите) и большая питательная ценность (вы меньше болеете)", - добавила Супрун. Она отметила, что 100 граммов говядины обойдутся дешевле, чем 100 граммов сосисок.
Что касается рыбы, то Супрун советует присмотреться к менее дешевым видам, чем, скажем лосось. "Выбирайте скумбрию, хек и сельдь, а не лосося. Не бойтесь свинца и мышьяка - в этих видах рыбы их не так много, как в лососе, тунце, рыбе-меч. Белый рис представляет большую угрозу - он накапливает неорганический мышьяк", - добавляет она.
"Когда мы говорим "здоровое питание", то имеем в виду не раскрученные и дорогие авокадо, годжи, чиа, киноа и лосося, а родные и доступные сало, яйца, смородину, гречку, тыкву, сельдь и лен. И кучу других продуктов стоимостью до 50 гривен/кг", - резюмирует и.о. министра.
Кроме того, на сайте Министерства охраны здоровья появилась страничка, посвященная мифам о здоровом питании. На ней приводится миф, а затем его опровержение. Например, "Миф : мясо - это дорого, а его следует есть каждый день. Правда: мясо нужно есть через день и оно доступнее, чем колбаса", "Миф: печень накапливает яды, Правда: печень накапливает витамины", "Миф: Рафинированное подсолнечное масло - это здоровый дешевый продукт. Правда: Стоит как можно меньше жарить" и так далее.
Теги: Донбасс, здоровье, питание
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