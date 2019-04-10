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Боевики «ДНР» минируют дороги в Доломитном на окраинах Горловки
10.04.2019 17:30
Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют противотанковыми минами дороги во временно оккупированном Доломитном под временно оккупированной Горловкой. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«6 апреля БПЛА СММ дальнего радиуса действия вновь зафиксировал 10 противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек дороги примерно в 200 м к юго-западу от жилых районов н. п. Доломитное (неподконтрольный правительству, 53 км к северо-востоку от Донецка)».
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики, мины
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