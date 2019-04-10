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Кто победит во втором туре? Озвучены данные закрытых соцопросов
Около десяти дней до второго тура голосования. Социологи утверждают: пока что не случилось ничего экстраординарного, чтобы могло в корне изменить ситуацию с выборами президента. Дебаты теоретически могут повлиять, но с ними ситуация пока туманная. К слову, на момент подготовки статьи НСК "Олимпийский" уже получил запросы на проведение дебатов и от Зеленского, и от Порошенко...
Мы уже публиковали мнения экспертов насчет того, за кого могут проголосовать избиратели, поддержавшие в первом туре сегодняшних аутсайдеров гонки.
По второму туру есть данные соцопросов – открытых и закрытых. По информации Центра Разумкова, во втором туре Владимира Зеленского готовы поддержать 36,5 % украинцев, Петра Порошенко — 22,7 %.
Сотрудникам группы “Рейтинг” 2500 респондентов отвечали на вопрос "За кого вы проголосуете, если ваш кандидат не пройдет во второй тур?". Разумеется, был смоделирован сценарий "Порошенко vs Зеленский". Так, "Рейтинг" сообщает, что основной переток голосов к Владимиру Зеленскому проходит от сторонников Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, а также Игоря Смешко. На часть голосов Анатолия Гриценко и Руслана Кошулинского может надеяться Петр Порошенко. Но врял ли этого достаточно для победы.
В "Зе! Команде" представили данные масштабного социологического опроса:
Еще до первого тура выборов, 16-17 марта 2019 года, опросили 164 590 респондентов. Согласно полученным данным, переток голосов во втором туре от основных оппонентов двух нынешних лидеров гонки выглядит так:
- Избиратели Юрия Бойко: 25,62% не пойдут на выборы, 64,55% перейдут Владимиру Зеленскому, а 9,84% — Петру Порошенко;
- Избиратели Александра Вилкула: 25,16% не пойдут на выборы, 65,72% перейдут Владимиру Зеленскому, а 9,13% — Петру Порошенко;
- Избиратели Анатолия Гриценко: 21,83% не пойдут на выборы, 48,57% перейдут Владимиру Зеленскому, 29,6% — Петру Порошенко;
- Избиратели Руслана Кошулинского: 27,3% не пойдут на выборы, 37% перейдут Владимиру Зеленскому, 35,7% — Петру Порошенко;
- Избиратели Игоря Смешко: 19,15% не пойдут на выборы; 61% перейдут Владимиру Зеленскому, 19,8% — Петру Порошенко;
- Избиратели Юлии Тимошенко: 28,7% не пойдут на выборы, 55,3% перейдут Владимиру Зеленскому, 16,1% — Петру Порошенко.
С учетом данного перетока голосов, во втором туре за Владимира Зеленского могут отдать свои голоса 70,4% избирателей, за Петра Порошенко - 29,6%.
Перед вторым туром голосования свои подсчеты приводит и генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто.
“Если исходить только из предвыборных опросов, то мы людям задавали вопрос, как они будут голосовать во втором туре. Там расстановка была 40 на 20. Далее мы смотрели, за кого будут голосовать люди, которые в первом туре отдали свои голоса за других кандидатов. Видно, что к Порошенко переходили электораты немного от Юлии Тимошенко — порядка 10%, к Зеленскому — 30%.
Больше всего Петру Порошенко дал Анатолий Гриценко: где-то 30% к действующему президенту, 50% — к Зеленскому. Приблизительно разделились голоса за Игоря Смешко. Особенно много к Зеленскому перешло от Олега Ляшко — где-то 60%, к Порошенко — 6%. От Юрия Бойко и Александра Вилкула большинство переходят к Зеленскому”,
— сообщил Владимир Паниотто.
Руководитель Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина считает, что во втором туре украинцы, решившие голосовать, будут избирать кандидата по принципу "меньшего зла": часть людей - против Порошенко, чтобы он покинул президентское кресло, а часть сделает выбор в его пользу, только чтобы к власти не пришел шоумен Зеленский.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, соцопрос, выборы президента
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