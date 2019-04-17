- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов19:00
- Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко18:45
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Кабмин прекратил действие соглашения с СНГ17:00
- У «Оппозиционной платформы» больше шансов пройти в парламент, чем у БПП16:27
- Дебаты кандидатов: Порошенко согласился на встречу с Зеленским в Олимпийском16:00
Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов
Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов".
Информация об этом размещена на сайте Верховной Рады. Текст самого законопроекта пока отсутствует, передает LB.ua.
Савченко предлагает изменить размер денежного залога партиям, выдвинувшим список кандидатов в депутаты.
Отмечается, что Савченко инициировала "проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235)".
Напомним, 15 апреля, Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда после 13 месяцев в СИЗО.
Суд не успел рассмотреть ходатайство по поводу продления им меры пресечения, поскольку адвокаты заявили большое количество ходатайств.
Комментируя решение суда, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что судебная система в Украине "тяжело больна", но подчеркнул, что освобождение Савченко и Рубана из-под стражи не означает снятия с них обвинений.
8 марта 2018 года Владимир Рубан был задержан на пункте пропуска при выезде из "ДНР". В мебели, которую он перевозил в своем автомобиле, нашли большое количество оружия. 9 марта ему было предъявлено о подозрении в подготовке массовых терактов.
По данным следствия, Рубан готовил покушение на президента Петра Порошенко, руководителей силовых структур и других государственных деятелей. В частности, планировалось, что в правительственном квартале будут обстреляны из гранатометов, минометов и стрелкового оружия здания Верховной Рады, Администрации Президента и жилых домов. Одновременно с этим должны были взорвать гранаты внутри парламента и с применением стрелкового оружия и взрывных устройств убить государственных деятелей и народных депутатов, которые будут присутствовать на заседании ВР.
22 марта 2018 года после снятия неприкосновенности по этому же делу была задержана депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Ей вменяют сговор с целью силового захвата власти (ч.1 ст.109 УК), подготовку к силовому захвату власти (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1. ст.109 УК), подготовку покушения на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 УК), содействие террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст.263 УК).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, реформы, Савченко
- Рабинович: Люди покидают Украину из-за наглого нарушения Конституции правительством
- Выборов по-новому в оккупированном Донбассе и Крыму не будет
- Реформи в Україні: коли чекати результатів
- В центре Донецка народ митингует за и против закона о языках
- В первый день на посту президента США Трамп намерен отменить многие законы и правила Обамы
- Громадські організації вимагають допрацювати законопроект №7163 щодо Донбасу
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода15:04
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- Порошенко заявил о своей встрече с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса07:21
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов19:00
- Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко18:45
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Кабмин прекратил действие соглашения с СНГ17:00
- В американском небе засняли огромное черное кольцо16:45
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов