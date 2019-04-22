Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду

22.04.2019 16:15

У Зеленского рассказали, какие законопроекты первыми внесут в Раду

Как только Зеленский официально станет президентом, документы будут вносить в парламент

Ранее в "ЗеКоманде" уже раскрывали детали своего плана на случай победы на выборах, а теперь политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков четко дал понять, какие законопроекты их команда будет выдвигать первыми в Верховной Раде.

Об этом он рассказал на брифинге, передает "Громадське".

По его словам, сейчас их команда работает над законопроектами, которые, как только Зеленский вступит в должность президента, будут внесены в парламент для скорейшей реализации

"Это закон о народовластии, расширение норм прямой демократии, о снятии депутатской неприкосновенности, президентской неприкосновенности, об отзыве народного депутата, о неприкосновенности судей и закон об импичменте – это то, что первое будет подаваться в парламент", – сказал Разумков.

Напомним, накануне второго тура выборов Зеленский представил вою команду. Стоит отметить, что из "старой гвардии" присутствует лишь экс-министр финансов Александр Данилюк. Дмитрий Разумков отвечает за вопросы внутренней политики. Как говорил сам Зеленский, это профессиональные люди, специалисты, и они пойдут с ним в администрацию.

А тем временем новоизбранному президенту Украины сразу же придется столкнуться с множеством сложнейших задач после вступления в должность. Среди прочего, придется уделить много внимания вопросу пиковых выплат по внешнему госдолгу. Читайте подробней в материале "Сегодня": "Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир".

Ранее Зеленский называл две глобальные проблемы Украины. Больше смотрите на видео.