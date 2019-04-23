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«Я вернусь обязательно»: Коломойский сообщил, когда вернется в Украину

23.04.2019 07:23
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«Я вернусь обязательно»: Коломойский сообщил, когда вернется в Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернется в Украину. Бизнесмен ждет официальных результатов выборов, пишет ДонПресс.
Об этом Коломойский рассказал, омментируя информацию о своем скором возвращении.
«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — сообщил Коломойский.



Теги: Украина, Донбасс, возвращение, Коломойский
 
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