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Правительство еще раз переписало цены на газ
В "Нефтогазе" заявили, что согласовали с Кабмином снижение цены на газ для населения до 8247 гривен за тысячу кубов. То есть, вместо нынешних 8,55 гривен за куб, с мая люди будут платить на 30 копеек меньше - 8,25 гривен. Это мелочь, согласны. Но утешает одно - с 1 мая повышения цен на 15%, то есть, до 9,7-9,8 гривен за куб, вероятнее всего, не будет.
Впрочем, так ли все просто? В новой формуле цены на газ для населения хотят привязать к ценам для промышленности. После этого останется единая преграда - граничный тариф. Тогда бытовые потребители будут платить по таким же расценкам, как и объекты бизнеса, по цене импорта. А она может повыситься к осени до 12-13 гривен за куб.
В целом, нюансов много. Глава Кабмина, как мы уже сообщали, поставил ультиматум Коболеву, а сейчас пытается договориться с МВФ по новым ценам на газ для населения. В СМИ есть информация, что фонд якобы согласен отменить майское повышение цены на газ, о обмен на сокращение числа субсидиантов на 15%, а это 300-400 тысяч домохозяйств.
И вот что еще стоит отметить. С экономической точки зрения сейчас сложилась благоприятная ситуация для перехода на рыночные цены. На нынешнее снижение цен на газ в Европе повлияла теплая зима и большой остаток газа в хранилищах, снижение цен на нефть, а также поступление на рынок ЕС дешевого сжиженного газа из США.
Разумеется, до осени, как отмечалось выше, цены на нефть могут опять подскочить. И принятие дежурного постановления - это как предохранитель на случай, если цены на внешних рынках начнут расти до выборов в Раду, об участии в которых Гройсман уже заявил.
Вообще, во время первого тура президентских выборов о снижении цены на газ только и говорили. Прошел второй тур. Что мы слышим? В Зе!команде говорят, что "сфера тарифов не принадлежит к компетенции президента".
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, цена, газ, правительство
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