Грядет новая война: Климкин сделал неутешительный прогноз по Донбассу

25.04.2019 18:40

Глава Кремля Владимир Путин не выдавал бы жителям оккупированных территорий Донбасса российские паспорта просто так. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, власти России решительно настроены на новый этап войны на Востоке украинского государства, о чем пишет replyua.net.



Таким образом, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкинпрокомментировал решение российских властей выдавать паспорта РФ гражданам ОРДЛО по упрощенной схеме. Согласно словам чиновника, таким своим указом президент России Владимир Путин создает возможность для открытого военного вмешательства в будущем.



Павел Климкин заявил следующее: «Логика Российской Федерации чрезвычайно проста: выдать паспорта РФ на территории, которая временно контролируется террористами, после чего создать на перспективу возможность для военного вмешательства, прикрываясь целью защиты». Помимо того, накануне руководитель Министерства иностранных дел призвал украинцев, проживающих в «ЛДНР» не получать российские паспорта, так как эта авантюра связана с новым витком оккупации Луганской и Донецкой областей.