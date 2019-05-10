- В США признали важность Медведчука в налаживании отношений Украины и России17:47
- Порошенко обговорил с Меркель указ Путина о паспортах РФ17:14
- СМИ: Суркисы вынимают деньги из собственного банка, чтобы покинуть Украину16:03
- Меркель рассказала, как изменятся отношения Германии и Украины при президенте Зеленском15:27
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»15:07
- Коломойский назвал возможного главу Администрации президента14:01
- Канадцы под впечатлением после визита Зеленского: подробности встречи13:20
- Филарет захотел восстановить УПЦ КП и снова возглавить ее13:04
- Коломойский рассказал, чего хочет добиться Зеленский на посту президента11:41
- Закарпатью предложена автономия: СМИ07:45
"Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт
Избрание президента Украины Владимира Зеленского неслучайно повлекло за собой рост уровня агрессии со стороны России, так как Владимир Путин хочет иметь козырь на переговорах. Представитель Украины в Трехсторонней контактной минской группе Евгений Марчук рассказал о тактике Кремля и лично президента РФ Владимира Путина по новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, передает "Диалог.UA".
По его мнению, Москва намерено создает себе преимущество перед грядущими переговорами, сделав ряд стратегических выпадов против будущей власти в Киеве. "Путин до сегодняшнего дня не поздравил Зеленского, а на международно-дипломатическом уровне – это знак. Это значит непризнание. Это первый психологический фактор воздействия на Зеленского как на молодого президента. Второе – паспортизация ОРДЛО. Это – вызов. Уже не Порошенко будет заниматься решением этой проблемы, и как с этим быть. Этим уже будет Зеленский заниматься. Еще – эмбарго на поставку нефти в Украину с 1 июня, и с 1 января неизвестно, как будет с транзитом газа через Украину", – сказал Марчук. Иными словами, усиление давления Кремля на Украину и рост уровня агрессии после победы Зеленского на выборах - это не случайность, а тщательно подготовленный план.
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, агрессия, риск, Зеленский
- Путин переходит к новым методам войны против Украины
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине
- "Война близко! Путин назначил командование российской армии, воюющей на Донбассе", - Бутусов рассказал о тревожных сигналах, поступающих из Кремля
- Пономарь: Россия может устраивать контролированные обострения на Донбассе, но большой войны не будет
- Изображение «накрашенного Путина» признали экстремистским
- В Мариуполе в офисе крупного интернет-провайдера проходит обыск17:30
- В Донецке один из «отделов миграционной службы» прекратил прием документов на получение паспортов РФ16:23
- Стало известно, в каких случаях жителям ОРДЛО откажут в получении паспорта РФ16:10
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»15:07
- Супруги из Северодонецка заработали на Минобороны полмиллиона гривен14:51
- Опубликовано видео праздничного салюта в Донецке. ВИДЕО14:26
- На КПВВ стало меньше очередей14:20
- В Мариуполе подростки впали в кому по неизвестной причине13:37
- В Донецке вспыхнула многоэтажка. Есть пострадавшие12:29
- В Донецке возле кафе взорвался и сгорел «Мерседес» 12:05
- В США признали важность Медведчука в налаживании отношений Украины и России17:47
- В Мариуполе в офисе крупного интернет-провайдера проходит обыск17:30
- Порошенко обговорил с Меркель указ Путина о паспортах РФ17:14
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать16:59
- Победительница "Голосу країни-9" получила звание "Заслуженный артист Украины"16:40
- В Донецке один из «отделов миграционной службы» прекратил прием документов на получение паспортов РФ16:23
- Стало известно, в каких случаях жителям ОРДЛО откажут в получении паспорта РФ16:10
- СМИ: Суркисы вынимают деньги из собственного банка, чтобы покинуть Украину16:03
- Меркель рассказала, как изменятся отношения Германии и Украины при президенте Зеленском15:27
- На Западе придумали, что делать с «ДНР/ЛНР»15:07
- "Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт18:03
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать16:59
- Скорпионы заработают, Овны заболеют: гороскоп на 10 мая12:38
- С этими женщинами ваш мужчина может изменить в зависимости от его знака Зодиака09:11
- Эти продукты ни в коем случае нельзя подогревать во второй раз08:31
- Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых18:35
- Названа главная опасность солнцезащитного крема16:30
- Астрологи составили гороскоп на вторую декаду мая10:01
- Чем опасна домашняя пыль08:45
- Толкование примет: зачем нужно "садиться на дорожку"08:03
- Стало известно, что предложит Зеленский Тимошенко после инаугурации
- «Зеленский для Кремля — все»: Цимбалюк выдал настоящий план Путина
- В Кремле отреагировали на непризнание Украиной паспортов РФ, которые выдадут жителям ОРДЛО
- «Целые государства будут стерты с лица Земли»: ученые предупредили о неминуемой катастрофе
- Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак
- Климатическая катастрофа мощно ударит по Украине
- 5 признаков, что кто-то из иного мира пытается вам что-то сказать
- "Я позову туда работать Коломойского", - Савик Шустер рассказал о своих планах в Украине
- "Горело и взрывалось всю ночь", - в Сеть попали кадры уничтожения склада боевиков "ДНР" возле Зайцево
- Переименование декоммунизированных городов в Украине: у Зеленского поставили точку