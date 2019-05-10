Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

"Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт

10.05.2019 18:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт

Избрание президента Украины Владимира Зеленского неслучайно повлекло за собой рост уровня агрессии со стороны России, так как Владимир Путин хочет иметь козырь на переговорах. Представитель Украины в Трехсторонней контактной минской группе Евгений Марчук рассказал о тактике Кремля и лично президента РФ Владимира Путина по новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, передает "Диалог.UA".
По его мнению, Москва намерено создает себе преимущество перед грядущими переговорами, сделав ряд стратегических выпадов против будущей власти в Киеве. "Путин до сегодняшнего дня не поздравил Зеленского, а на международно-дипломатическом уровне – это знак. Это значит непризнание. Это первый психологический фактор воздействия на Зеленского как на молодого президента. Второе – паспортизация ОРДЛО. Это – вызов. Уже не Порошенко будет заниматься решением этой проблемы, и как с этим быть. Этим уже будет Зеленский заниматься. Еще – эмбарго на поставку нефти в Украину с 1 июня, и с 1 января неизвестно, как будет с транзитом газа через Украину", – сказал Марчук. Иными словами, усиление давления Кремля на Украину и рост уровня агрессии после победы Зеленского на выборах - это не случайность, а тщательно подготовленный план.



Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, агрессия, риск, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх