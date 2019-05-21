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В сети показали всадников апокалипсиса на инаугурации Зеленского
В сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины – Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.
Соответствующая карикатура появилась на странице Город-волнорєз в Twitter, передает apostrophe.ua.
На картинке каждый из президентов изображен с атрибутом, который символизирует его достижения на посту главы государства.
Так, Петр Порошенко изображен с крестом, который символизирует получение при нем томоса об автокефалии.
Виктор Ющенко – с пчелой. Таким образом автор решил намекнуть на увлечение бывшего президента пчеловодством.
Кучма держит в руках ракету с надписью "Южмаш". Как известно, "Южмаш" с 1986-го по 1992 г., до избрания премьер-министром возглавлял экс-президент Леонид Кучма.
Кравчук - с кравчучкой. Именно во времена его президентства этот инвентарь пошел в народ и получил свое название в честь Кравчука.
Теги: Украина, Донбасс, инаугурация, карикатура, соцсети, президенты, Зеленский
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