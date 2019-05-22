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Парубий срочно созывает парламент голосовать за изменения в избирательное законодательство
Сегодня парламент должен собраться на внеочередное заледенение, чтобы в 12:00 попытаться принять изменения в избирательное законодательство. Вариантов пока что есть всего три. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге сообщает эксперт Реанимационного пакета реформ Виктор Таран.
Он отмечает, первый вариант – оставить все как есть – мажоритарка, закрытые списки, барьер 5%. Второй вариант Владимира Зеленского – закрытые списки, барьер 3%, императивный мандат за неправильное голосования. Объективности ради нужно уточнить, что последнюю новацию предложила Юлия Тимошенко. Третий вариант близкий к идеальному – открытые списки, по сути, это региональные мажоритарные списки с преференциями, барьер при этом будет понижен до 3%.
По мнению Виктора Тарана, окончательный выбор у депутатов будет между первым и вторым вариантом. Также, есть все предпосылки говорить, что минимального количества голосов не будет ни за один из предложенных вариантов. Нардепы не соберутся. Читайте также – президент Коломойского уже пошел на договорняки.
Теги: Донбасс, законодательство, Верховная Рада, Парубий
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