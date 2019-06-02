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Забрали телефоны и оставили без еды: как в Харькове охотятся на призывников

02.06.2019 17:25
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Забрали телефоны и оставили без еды: как в Харькове охотятся на призывников

Харьковские паблики в соцсетях пестрят сообщениями о том, что представители военкоматов отлавливают граждан призывного возраста и насильно доставляют их в комиссариаты, передает from-ua.
А недавно в сети появился анонимный пост от парня, который стал свидетель того, как в военкомат привезли нескольких «пойманных» молодых людей.
«Сегодня вышел с военкомата (который на ХТЗ). Был свидетелем того, как привезли 5 парней, которых поймали у автовокзала на пролете. Их поймали вчера вечером, заперли в военкомате. Забрали телефоны и оставили на ночь без еды и воды (это с их слов), а в данный момент проходят медкомиссию и едут на Сортировку. Кстати, сами парни из неподконтрольных территорий Донецка», – говорится в группе «Харьков City».

Официальные СМИ молчат, хотя подобное творится в городе уже больше месяца. Тем временем очевидцы засыпают соцсети видео и сообщениями с адресами, где стоят «охотники» и даже советуют, как «слинять».



Теги: Донбасс, Харьков, охота, призывники
 
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