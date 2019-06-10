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Конец интриги: Порошенко назвал первую десятку списка своей партии
9 июня, на съезде партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко представил первую десятку партийного списка. "Мы претендуем на то, чтобы выиграть выборы, но идем не за должностями", – заявил Порошенко, номер один в списке.
Основной целью партии, по словам лидера, является достижение критериев для подачи заявок на вступление в НАТО и ЕС до 2023 года, так чтобы стать их членом в 2025-2027 годах.
В топ-10 списка вошел спикер парламента Андрей Парубий.
"В противовес медведчукам в парламенте должна быть украинская сила. Это не игрушки и не КВН", – заявил он.
Второй глава партии представил Ирину Геращенко, вице-спикера Верховной Рады.
"Кто-то назначает кадры из 95 квартала, а для нас важнее те, кто пришел из 95 бригады", – заявил Порошенко.
После этого, бывший гарант представил командующего десантно-штурмовыми войсками 95 бригады ВСУ Михаила Забродского. Также была представлена певица София Федына.
В первую пятерку вошел и лидер крымских татар Мустафа Джемилев. В списке также присутствуют волонтер Яна Зинкевич, экс-глава Львовской ОГА Олег Синютка, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Порошенко
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