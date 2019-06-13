- Пушилин анонсировал повышений «пенсий и зарплат» в ОРДО: названы цифры13:16
- Партия "Слуга народа" разваливается: от Зеленского ушел военный Юрий Гусев13:02
- Путин заговорил о дружбе с Украиной и Зеленским, украинцы в гневе12:45
- На выборах в ВР российских наблюдателей не будет12:30
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- В Украине появилось мобильное приложение для экстренного вызова помощи11:55
- Посол назвал сроки, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского11:38
- В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса11:20
- Новий український правопис: у МОН розповіли про терміни переходу10:45
- Путин не исключает восстановление отношений с Украиной09:48
Пушилин анонсировал повышений «пенсий и зарплат» в ОРДО: названы цифры
Главари ОРДО пообещали обеспечить значительное повышение к 2020 году «пенсий и зарплат бюджетников и госслужащих». Об этом сегодня заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.
Он отметил:
«В бюджетной сфере и на государственной службе республики с 1 июля 2019 года запланировано повышение зарплат на 35 процентов, пенсии тогда же планируется увеличить на 25 процентов».
По словам Пушилин, планируется повышение зарплат некоторых категорий сотрудников «силовых структур, соцпособий, страховых выплат». Он добавил:
«Дополнительное повышение зарплат бюджетников и госслужащих и пенсий запланировано с января 2020 года. Зарплаты вырастут на 35 процентов, то есть общее повышение в сравнении с текущим моментом составит 70 процентов. Пенсии с начала следующего года будут увеличены на 27 процентов — общий их рост по сравнению с текущим уровнем достигнет 52 процентов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, зарплата, Пушилин, пенсии, ОРДО
- Пост главы “ДНР” ценой в судьбы народа
- В Донецке люди не интересуются фейковыми «выборами»
- Плотницкий признал, что зарплаты и пенсии в «ЛНР» платить перестали
- В "ЛНР" не платят пенсии и зарплаты
- Работа ведется. Пушилин пообещал «пенсии» участникам НВФ
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции21:15
- «Пушилин, беги уже сегодня!»: бойцам ВСУ осталось всего сто метров до Донецка – пресс-офицер20:45
- Журналист: ВСУ серьезно продвинулись к оккупированному Донецку16:31
- Под Дебальцево заметили новейшую военную технику из России16:00
- Бригада ВСУ мощным броском продвинулась к Донецку в районе Марьинки и заняла новые позиции 14:46
- Киев сделал большое предложение Москве по пленным: "Это добрая воля Зеленского"10:40
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган 10:20
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»08:00
- Пушилин анонсировал повышений «пенсий и зарплат» в ОРДО: названы цифры13:16
- Партия "Слуга народа" разваливается: от Зеленского ушел военный Юрий Гусев13:02
- Путин заговорил о дружбе с Украиной и Зеленским, украинцы в гневе12:45
- На выборах в ВР российских наблюдателей не будет12:30
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- В Украине появилось мобильное приложение для экстренного вызова помощи11:55
- Посол назвал сроки, когда может состояться встреча Трампа и Зеленского11:38
- В Раду проходят 5 партий: кто останется за бортом. Результаты соцопроса11:20
- Президент США назвал альтернативу «Северному потоку-2»11:03
- Новий український правопис: у МОН розповіли про терміни переходу10:45
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Год после запуска реформы образования11:48
- Квадрокоптеры будут спасать сердечников11:30
- От бюрократии – к человеку. Стали ли украинские реанимации открытыми?11:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Секреты Viber, о которых многие даже не слышали
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- СНБО срочное собрался на совещание: «большая угроза стране»
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Зеленский экстренно обратился к украинцам, все изменится уже завтра: «впервые в истории»
- «Еленовка — обстановка накаляется»: на пункте пропуска «ДНР» остались ночующие, люди возмущены