Пушилин анонсировал повышений «пенсий и зарплат» в ОРДО: названы цифры

13.06.2019 13:16

Главари ОРДО пообещали обеспечить значительное повышение к 2020 году «пенсий и зарплат бюджетников и госслужащих». Об этом сегодня заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин.

Он отметил:

«В бюджетной сфере и на государственной службе республики с 1 июля 2019 года запланировано повышение зарплат на 35 процентов, пенсии тогда же планируется увеличить на 25 процентов».

По словам Пушилин, планируется повышение зарплат некоторых категорий сотрудников «силовых структур, соцпособий, страховых выплат». Он добавил:

«Дополнительное повышение зарплат бюджетников и госслужащих и пенсий запланировано с января 2020 года. Зарплаты вырастут на 35 процентов, то есть общее повышение в сравнении с текущим моментом составит 70 процентов. Пенсии с начала следующего года будут увеличены на 27 процентов — общий их рост по сравнению с текущим уровнем достигнет 52 процентов».

Источник: https://donpress.com