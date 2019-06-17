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У Зеленского рассказали, как будут избавляться от «недостойных» в «Слуге народа»: украинцев попросили помочь
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского обнародовала обновленный список кандидатов на внеочередные выборы в Раду-2019, в котором появилась функция лайков и дизлайков через использование соцсети Facebook
Ранее анонсировалось, что, таким образом, политсила должна «отсеять» с помощью украинцев неподходящих, по их мнению, кандидатов
Список доступен на сайте партии. Для того, чтобы проголосовать достаточно лишь авторизоваться через Facebook.
Как известно, в Слуге народа уже избавились от некоторых личной со списка партии, которые вызвали резонанс в СМИ. К примеру, недавно в президента вычеркнули со списка партии 25-летнюю Ирину Панченко, которую прозвали как «мажорку-тусовщицу». Известно, что она влилась в светскую жизнь и не пропускает ни одной тусовки Киева. Панченко баллотировалась в Раду под 73 номером в ЗЕ-сотне. Однако, из-за несоответствия критериям партии, ее исключили.
«Ирины Панченко в списке партии нет. После дополнительной проверки решили, что Панченко не соответствует нашим критериям», — рассказали СМИ в пресс-службе Слуги народа.
По каким именно критериям Панченко не соответствует, — неизвестно. Вероятно, все из-за фото топлес и в стиле ню, которые журналисты нашли в соцсетях девушки.
Также недавно из избирательного списка президентской партии «Слуга народа» исчез 23-летний Романа Карабаджак, который шел под номером 83. Резонанс в СМИ своим появлением в партии президента он вызвал не своей персоной, а резюме своего отца, Юрия Карабаджака, который является председателем Арцизского районного совета. Известно, что он являлся ярым поклонником Порошенко и даже был замечен в его компании — они якобы вместе плясали на каком-то сельском празднике.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Верховная Рада, Слуга народа, Зеленский
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