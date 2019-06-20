Партия Порошенко не проходит в парламент

20.06.2019 16:15

Политическая сила «Европейская солидарность», о создании которой недавно заявил бывший гарант украинской Конституции Пётр Порошенко, имеет крайне низкий уровень поддержки со стороны наших сограждан. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Ukraine Elections.



Такая информация была донесена до общественности Социологической группой «Рейтинг». Её представители предварительно собрали всё необходимую информацию, чтобы спрогнозировать представительство в обновлённом парламенте. Для этого они провели опрос, который принял форму личного интервью. Его участниками стали 2 тысячи человек. Специалисты занимались сбором информации в период с 8 по 12 июня текущего года.



Обнародованные вчера, 19 июня, результаты свидетельствуют о том, что на данный момент политической силе «Европейская солидарность» симпатизируют только 3,9% украинских граждан. Это выталкивает партию Петра Порошенко за пределы списка тех, кто имеет все шансы войти в состав Верховной Рады Украины нового созыва. Ведь, как показывают вышеуказанные результаты, «Европейская солидарность» активно теряет надежду на преодоление пятипроцентного проходного барьера.