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С 1 июля изготовление загранпаспорта подорожает

24.06.2019 19:48
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С 1 июля изготовление загранпаспорта подорожает

С 1 июля вырастет стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции: изготовление загранпаспорта подорожает почти на 125 гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.

1 июля вступает в силу постановление Кабинета Министров от 24.04.2019 №371 “О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016 №770”, согласно которому утверждены новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции. 

Так, стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30 %.

Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев — на временное и постоянное проживание.

В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

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Как изменится стоимость услуг?

Паспорт гражданина Украины до 1 июля:

впервые – бесплатно;
до 20 рабочих дней – 279 гривен;
до 10 рабочих дней – 366 гривен.
Паспорт гражданина Украины после 1 июля:

впервые – бесплатно;
до 20 рабочих дней – 345 гривен.
до 10 рабочих дней – 471 гривна.
Загранпаспорт до 1 июля – 557,32 грн, после 1 июля – 682 грн – подорожание составляет почти 125 гривен. Изготовление паспорта до 7 рабочих дней подорожало до 1034 грн (сейчас стоимость составляет 810,32 грн) – почти на 224 грн.


Источник: antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, загранпаспорт, июль
 
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