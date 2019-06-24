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С 1 июля изготовление загранпаспорта подорожает
С 1 июля вырастет стоимость предоставления административных услуг в сфере миграции: изготовление загранпаспорта подорожает почти на 125 гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной миграционной службы Украины.
1 июля вступает в силу постановление Кабинета Министров от 24.04.2019 №371 “О внесении изменений в приложение к Постановлению КМУ от 2 ноября 2016 №770”, согласно которому утверждены новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.
Так, стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30 %.
Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев — на временное и постоянное проживание.
В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.
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Как изменится стоимость услуг?
Паспорт гражданина Украины до 1 июля:
впервые – бесплатно;
до 20 рабочих дней – 279 гривен;
до 10 рабочих дней – 366 гривен.
Паспорт гражданина Украины после 1 июля:
впервые – бесплатно;
до 20 рабочих дней – 345 гривен.
до 10 рабочих дней – 471 гривна.
Загранпаспорт до 1 июля – 557,32 грн, после 1 июля – 682 грн – подорожание составляет почти 125 гривен. Изготовление паспорта до 7 рабочих дней подорожало до 1034 грн (сейчас стоимость составляет 810,32 грн) – почти на 224 грн.
Источник: antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, загранпаспорт, июль
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